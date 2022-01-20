محافظ بنى سويف يطالب بمؤشرات دقيقة لنسب تنفيذ برامج مواجهة الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عددا من المحاور والموضوعات للوقوف على المؤشرات السكانية المختلفة ودلالتها ومحاور القضية السكانية بالمحافظة، والتى تضمنت توصيات الاجتماع الأخير وما تم تنفيذه منها، بالإضافة إلى عرض إنجازات الخطة السكانية السابقة وتقييم محاور أنشطة الخطة السكانية للجهات المشاركة خلال 2020/2021، بجانب بعض المعوقات والتحديات التى تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس، وعرض مقترحات لنشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 / 2030.





جاء ذلك خلال ترؤسه المحافظ لاجتماعى المجلس الإقليمى للسكان ووحدة السكان اليوم الخميس، بحضور بلال حبش نائب المحافظ ونجلاء محمد مقرر فرع المجلس القومى للسكان ببنى سويف، وأعضاء المجلس من رؤساء المدن. وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية تضافر كافة الجهات لتقديم كل الدعم من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة، مشيرا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا فى الدفع بالجهود فى هذا المجال. وطالب المحافظ بتوفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح لتقييم العائد والمردود من أنشطة المجلس بالمحافظة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد من التحديات الكبيرة التى تواجه جهود الدولة التنموية،بسبب الزيادة السكانية، موجها بضرورة إعداد مؤشرات قياس أداء تتضمن أرقاما دقيقة عن نسب التنفيذ والإنجاز وحجم الأنشطة، والنتائج التى تسفر عنها كافة الجهود والأنشطة، مؤكدا أهمية وضوح المستهدف من تلك الجهود. وأشار إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمى للسكان والمجتمع المدنى فى هذا الشأن، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التى تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشودة.

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