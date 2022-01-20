نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات احتفالية «إحنا معاك» بمناسبة أعياد الشرطة

جدة - نرمين السيد - شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، اليوم الخميس، فعاليات احتفالية "احنا معاك" التى نظمها فريق مبادرات "تكنو صعيدى" و"مكانك يهمنا" والجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالمراعزة بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، لتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة.





وبدأت الاحتفالية التى عقدت بديوان عام محافظة الأقصر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبها عرض فيديو تعريفى عن مبادرة "مكانك يهمنا" وهى مبادرة شبابية تهدف إلى التنشيط السياحى والتوعية لأصحاب المهن السياحية، ثم تم عرض فقرة فنية لأطفال أحدى المدارس الخاصة بالأقصر، ثم فقرة شعرية للشاعر محمد صابر، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء والمحاربين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية من أبناء المحافظة. وقدم نائب المحافظ، الشكر لأسر الشهداء على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريين فى أمن وسلام واستقرار، معرباً عن تقديره واعتزازه بأسر الشهداء من أبناء الأقصر وأبناء مصر جميعا، مشيرا إلى أنهم ضحوا بأنفسهم فى سبيل عزة الوطن ونصرته وكرامته.

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