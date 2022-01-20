سفير مصر فى الأردن يبحث مع وزير العمل أوضاع الجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، بوزير العمل الأردنى نايف أستيتية، لبحث ومتابعة الملفات المتعلقة برعاية أبناء الجالية المصرية العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية.





وخلال اللقاء، أشاد السفير محمد سمير بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين المصرى والأردنى بشأن مختلف الموضوعات ذات الصلة بالعاملين المصريين فى الأردن، وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية فى البلدين بتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات. كما ثمن سفير مصر فى الأردن حرص وزارة العمل الأردنية بقيادة الوزير أستيتية على استمرار قنوات الاتصال على مختلف المستويات بين الجانبين، لتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين المصريين فى الأردن، وفقا للأطر والقوانين المنظمة لذلك.

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