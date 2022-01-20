موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس الأمم الافريقية

يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

وتقام مباراة كوت ديفوار و مصر يوم الأربعاء 26 يناير في تمام الساعة (السادسة مساء) بتوقيت مصر .

وصعد كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .

ومن جانب أخر تأكدت سلامة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب حيث كان يعاني من شد في السمانة و إجهاد عقب مشاركته في مباراة المنتخب الأولى أمام نيجيريا وأصبح جاهز لمباراة دور الـ16.

و خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريب في الثانية عشر ظهر اليوم شارك فيه جميع اللاعبين وتحديدًا ممن شاركوا في مباراة أمس أمام السودان التي شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة و الأخيرة لدور المجموعات.