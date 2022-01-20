/673891/تأهل-تاريخي-لمنتخب-جزر-القمر-لثمن-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-خلال-المشاركة-الأولى-في-الكان

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وغانا والجابون، وخطف بطاقة التأهل الثالثة من المجموعة بعد إقصاء غانا في مفاجئة كبيرة.

وتمكن منتخب جزر القمر الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية، وتضرب جزر القمر موعداً أمام الكاميرون صاحب الأرض.

وضمن جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي بعد خسارة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار وفوز غينيا الاستوائية على سيراليون.

وتقام مباراة الكاميرون وجزر القمر يوم الأثنين المقبل في تمام التاسعة مساء، وتقام على ملعب باول بيا ستاديوم.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مفاجأة جزر القمر

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.