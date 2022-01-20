/673892/معيط 2-تريليون-جنيه-حجم-الموازنة-العامة-الجديدة-للدولة-ونقف-بجانب-الطبقات-المتوسطة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن تكلفة رفع الحد الأادنى للأجور كلف الدولة ما يقرب من 45 مليون جنيه، موضحا ان مرتبات المعلمين الذي سيتم تعيينهم ستتراوح ما بين 3000 جنيهع إلى 4000 جنيه، كما ان الحافز الاضافي لمعيد الجاماعة ستبلغ قيمته 500 جنيه.

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وتابع الدكتور محمد معيط خلال حواره مع الأعلامي مصطفى بكري مقد برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أننا نحاول بقدر الأمكان بقدر الامكان الوقوف بجانب الطبقة المتوسطة.

معيط: 2 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة

وأشار الدكتور محمد معيط أن حجم الموازنة العامة بلغ 2 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضخا انه يتم العمل على تخفيض حجم الموازنة العامة للدولة وذلك بنسبة 50 % لمدة 5 سنوات.

هذا وقال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ومعاناة المواطنين بشأن ارتفاع الاسعار، قائلا:" الرئيس السيسي عارف ان الناس بتعاني من غلاء الأسعار".

وتابع خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن تدبير 45 مليون دولار أمر ليس سهل، موجها رسالة لاغنياء مصر الذين لم يقفو بجانب الدولة المصرية:" ياتر ى هما عارفين الدولة في مشكلة وأزمة منكل اتجاهات بشان كروونا والازمة المالية العامة".

بكري يناشد رجال الاعمال بالوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة التحديات

وأكمل بكري:" شوفو اللي بيحصل بره لازم تخففوا الازمات اللي بتواجهها مصر، من تحديات كبيرة، الجزيرة ومكملين والشرق مابطلوش يتكلمو علينا، واظن أن الناس سمعت الرئيس السسيسي وهو بيقول أنتو هتخافو على مصر أكثر مننا".

مصطفى بكري: السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه

وتابع مصطفى بكري أن اتخاذ الرئيس السيسي قرارت متعلقة بزيادة العلاوات ودعم المنظومة التعليمة ورفع الجد الادنى للاجور، يؤكد أحساسه بالمواطن مضيفا:" الرئيس السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه، والبلد بتتبني".