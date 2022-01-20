/673894/تشكيل-مباراة-ليفربول-وأرسنال-بنصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية

أعلن الألماني يورجن، كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الريدز لمواجهة ارسنال في إياب نصف نهائي دور كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي لقاء اليوم في حسم بطاقة التأهل للدور النهائي من بطولة كأس الرابطة، بعد نهاية لقاء الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب الأنفيلد.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وفي الجانب المقابل اعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في إياب دور نصف النهائي يكأس الرابطة.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

تاريخ مواجهات الفريقين

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح ليفربول في الفوز بـ 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أرسنال 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 19 مباراة.

سجل ليفربول في شباك ارسنال 97 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ارسنال في شباك ليفربول 72 هدف.

تأجيل مباراة ليفربول وارسنال

وجاء موعد مباراة ليفربول وارسنال في 20 يناير الجاري، بعد تواجد العديد من الإصابات في صفوف الطرفين بفيروس كورونا، والتي جاء عليه أيضا تأجيل لقاء ارسنال وبيرنلي بالدوري.

ويدخل ليفربول لقاء ارسنال، بعد تخطيه عقبة الربع نهائي من الكأس أمام ليستر سيتي والذي حسمته ركلات الجزاء لصالح الريدز.

ويغيب عن صفوف لاعبي الفريقين، كلا من محمد صلاح، وساديو ماني، ونابي كيتا، من صفوف ليفربول، وفي الجانب المقابل من أرسنال يغيب الجابوني أوباميانج، ومحمد النني.