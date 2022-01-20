بعد عرضه في البحر الأحمر.. عرض فيلم «ضيف من ذهب» بمهرجان palatineReel

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حقق فيلم «ضيف من ذهب»، الذي يتولى إخراجه سعيد زاغة، نجاح ساحق في عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ليواصل هذا التألق بعرضه ضمن فاعليات النسخة الثامنة من مهرجان PalestineReel السينمائي.

دوت الخليجيرصد موعد عرض الفيلم القصير ضيف من ذهب بمهرجان PalestineReel السينمائي

ويعرض فيلم «ضيف من ذهب»، في يوم 28 من شهر يناير الجاري، بعد أن شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان Urbanworld السينمائي.

قصة فيلم «ضيف من ذهب»

وتدور قصة فيلم «ضيف من ذهب»، حول عائلة فلسطينية توافق على استضافة سائحاً أمريكياً شاباً تائهاً نتيجة لسوء فهم بسيط، ولكن ينتاب أحد أفراد الأسرة الشك حول هوية السائح عندما يفرض جيش الاحتلال منعاً للتجول داخل القرية.

أبطال فيلم «ضيف من ذهب»

الفيلم من تأليف وإخراج سعيد زاغة، وإنتاج ميس سلمان (شركة Nomadic Film House)، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العرب هم علي سليمان، نسرين فاعور، ليث زعيتر ونبيل كوني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه وتسويقه عربياً.

مواعيد عرض ضيف من ذهب

ويعرض فيلم «ضيف من ذهب» خلال المواعيد الآتية:

الثلاثاء 1 فبراير الساعة 7 مساءً.

السبت 5 فبراير الساعة 5 مساءً.

الأحد 6 فبراير الساعة 2:30 مساءً.

مهرجان PalestineReel

مهرجان PalestineReel السينمائي هو مهرجان سنوي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام المستقلة وغير التجارية الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة في معرض 421 بأبوظبي وسينما عقيل وهي منصة سينمائية مستقلة تهدف إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

من هو سعيد زاغة

المخرج والسينارست سعيد زاغة تخرج من كلية كينيون بولاية أوهايو عام 2011. شارك فيلمه القصير خمسة أولاد وعجل (2016) في أكثر من 40 مهرجان حول العالم، كما فاز بثلاث جوائز في المكسيك وعمان والجزائر ويُعرض على OSN. ويعمل حالياً على فيلمه الروائي الأول حشيشستان، وهو فيلم سرقة تشويقي تدور أحداثه في الضفة الغربية، وقد حصل الفيلم على منحة إنتاج من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

الجدير بالذكر، أنه انطلقت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية والتي ستقام من اليوم وحتى 15 ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.