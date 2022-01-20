محمد حماقي يتعاون مع توما في دويتو غنائي جديد «تفاصيل»

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الدويتو الجديد بين حماقي وتوما وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية جديدة لحماقي بالتعاون مع توما

ونشر الفنان محمد حماقي صورة تجمعه بـ توما من بوستر الأغنية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولم يكشف عن اسم الأغنية واكتفى بالتعليق: “حماقي وتوما قريبًا”.

وقد أعلن الموزع توما منذ فترة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن تعاونه مع حماقي في دويتو قادم، والذي يعتبر أول تجربة غنائية لـ توما، ونشر صورة تجمعه بمحمد حماقي، وعلق عليها:”بعمل أول أغنية ليا، بغنيها مع صديق عمري حماقي وهتنزل قريب جدًا ادعولي”.

دويتو حماقي وتوما

وكشف توما تفاصيل الدويتو سابقًا خلال لقائه مع برنامج The Insider، قائلا:”دي أول أغنية أغنيها، وهننزلها كمان أسبوعين بالظبط، وهي هتكون مفاجاة، والفكرة بدأت لما سمعت الأغنية لحماقي على الأساس أنا اللي هغنيها، وعجبته لقيته بيقولي أنا هغني معاك وافتكرته بيهزر، وقالي لازم أول أغنية ليك هغنيها معاك عشان أنت صاحبي”.

محمد حماقي يتألق في احتفالات رأس السنة

هذا، وأحيا النجم محمد حماقى حفلات رأس السنة 2022 وتألق في احتفالات رأس السنة 2022 على شاطئ جبل الجلالة بالعين السخنة.

حفل محمد حماقي بالعين السخنة

وقام محمد حماقي بالصعود في احتفالات رأس السنة 2022 على خشبة المسرح وقدم أغنية «نفسي أبقي جنبه» في أماكن حفلات راس السنه 2022.

محمد حماقي يهنئ الجمهور بالعام الجديد 2022

وحرص حماقي على شكر الجمهور لحفاوة الإستقبال، كما هنئهم بالعام الجديد 2022 وتمنى للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم.

واختتم حماقي الحفل بمزيد من آجواء الإثارة مع أغنيتي «أم الدنيا، وقادرين نعملها»، التي يهديها لكل من يساهم ومستمر في بناء مصر، وتخلل الحفل كلمة لحماقي شكر خلالها جمهوره وكل من ساهم في نجاحه بداية من أشرف الحديدي وشيرين بدر والتنظيم الرائع لـ«dj»، العالمي ياسر الحريري حيث تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من مسرح لتامر فوزي وإضاءة وليد الحريري و تصوير صلاح جودة وصوت عماد نبيل.