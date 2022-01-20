عاجل- الصحة: تحديث اشتراطات دخول مصر عبر المطارات والموانئ والمنافذ

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضى المصرية عبر أقسام الحجر الصحى فى المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية.





يأتى ذلك فى ضوء مستجدات الموقف الوبائى لفيروس كورونا عالميا، بما يساهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن تطبيق الإجراءات المستحدثة سيتم بدء من يوم السبت 22 يناير الجارى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

وأضاف عبدالغفار أنه يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضى المصرية، وفى حال عدم وجود شهادة تفيد تلقى اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأى فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عاما.

وأفاد "عبدالغفار" بإيقاف العمل بإجراء تحليل ال ID NOW COVID-19 test للقادمين من دول (جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوى، واسواتينى).

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التى يحملها الراكب للضوابط المقررة، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفى حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص المعملى باستخدام اختبار ID NOW.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أنه بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) يشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا -طبقا للشروط الموضوعة فى هذا الشأن- وفى حال عدم وجود شهادة تفيد تلقى اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأى فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة فى هذا الشأن.

وتابع "قنديل" أنه فى حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التى يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، موضحا أنه فى حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتى لمدة خمسة أيام فى فندق الإقامة، مع إجراء فحص

‏PCR فى اليوم السادس، وفى حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.