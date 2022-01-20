ممثل الأمم المتحدة cop 26: زيارتى لمصر ثرية وأتطلع لتعاون كبير

جدة - نرمين السيد - قال نايجل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولى، إن زيارته لمصر كانت ثرية جدا، حيث عقد عدة مقابلات ناجحة، مع عدد كبير من المسؤولين المصريين بداية من وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط والتقى عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وايضا التقى مساعد وزير النقل للنقل البحرى.





كما تنوعت اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين وقطاعات أخرى كقيادات فى المؤسسات المالية وبعض النواب الشباب وممثلى المجتمع المدنى واستمع لرؤيتهم لانجاح cop 27 ونقل خبرته إليهم. وأوضح توبينج أنه يرى أن cop 27 يمكن أن يكون بداية نقل مصر إلى أن تكون رائدة الطاقة النظيفة، وأضاف أنه متحمس جدا لترشيح مصر لنظيره ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولى cop 27 لبدء العمل سويا، ومن المنتظر الإعلان عنه الشهر المقبل.

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