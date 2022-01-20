/673902/محمد-معيط-تكلفة-رغيف-الخبز-78-قرشا-وانخفاض-نسبة-العجز-بالموازنة-من-67-إلى-69

قال الدكتور محمد معيط، ان الدولة وفرت ما يقرب من 220 مليون جنيه من أجل دعم ماسبيرو، بالاضافة غلى مبلغ 75 مليون جنيه لإضافية من أجل حل مشكلات العاملين بماسبيرو.

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وتابع الدكتور محمد معيط خلال حواره مع الأعلامي مصطفى بكري مقد برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن تكلفة القمح ستبلغ 12 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، منوها أن تكلفة رغيف الخبز تصل غلى 78 قرشا.

محمد معيط: تكلفة رغيف الخبز 78 قرشا وانخفاض نسبة العجز بالموازنة من 6.7 إلى 6.9

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، حدوث انخفاض في نسبة العجز بالموازنة تقرب ما بين 6.7 إلى 6.9%.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن تكلفة رفع الحد الأادنى للأجور كلف الدولة ما يقرب من 45 مليون جنيه، موضحا ان مرتبات المعلمين الذي سيتم تعيينهم ستتراوح ما بين 3000 جنيهع إلى 4000 جنيه، كما ان الحافز الاضافي لمعيد الجاماعة ستبلغ قيمته 500 جنيه.

وتابع الدكتور محمد معيط أننا نحاول بقدر الأمكان بقدر الامكان الوقوف بجانب الطبقة المتوسطة.

معيط: 2 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة

وأشار الدكتور محمد معيط أن حجم الموازنة العامة بلغ 2 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضخا انه يتم العمل على تخفيض حجم الموازنة العامة للدولة وذلك بنسبة 50 % لمدة 5 سنوات.