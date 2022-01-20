/673897/تعليق-ناري-من-دروجبا-على-مواجهة-مصر-أمام-كوت-ديفوار

تحدث النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، حول مواجهة مصر أمام كوت ديفوار بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب دروجبا على حسابه الشخصبي عبر تويتر : "انتصار جميل ايها الأولاد أنا فخور بكم أيها الإخوة الشبان نحن نتقدم ".

وأكمل: " بعض من الراحة و بعد بضعة أيام نعود لنرى المزيد و بأكثر حدة للدور ثمن النهائي”.

الجدير بالذكر أن منتخقب كوت ديفوار تفوق على منتخب الجزائر بنتيجة 3/1، ليحتل المركز الأول بمجموعت ليضرب موعداً مع مصر بالدور القادم.

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، حول خروج فريقه المفاجئ من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقال بلماضي في تصريحات تليفزيونية على قناة “بي إن سبورتس”: "غياب الفاعلية سبب خروجنا، ولم نسجل أهداف حتى ركلة الجزاء ضاعت، إرادة تمثيل الجزائر كانت متواجدة، ولكن لم نستطيع العودة مرة أخرى في مباراة اليوم أمام كوت ديفوار".

وأكمل: " قابلنا سوء حظ غريب، ولكن علينا أن نفكر في القادم ونعمل عليه، الكرة كانت تعاندنا طوال مباريات البطولة، وهذا أمر غريب".

كأس أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تقصي الجزائر وتضرب مواجهة مع مصر

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري أن يعادل النتيجة، ولكن سجل لاعبوا كوت ديفوار الهدف الثالث نيكولاس بيبي في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60 ليضيعها ريضا محرز بغرابة شديدة بعد اصطدام الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 73 يسجل سفيان بن ديكة هدف الجزائر عن طريق رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من ياسين إبراهيمي.

وبتلك النتائج يصبح منتخب كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما تظل الجزائر بنقطة وحيده في المركز الأخير.

ويتأهل من المجموعة كلاً من كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، وغينيا الإستوائية مركز ثاني بستة نقاط.

ويضرب منتخب كوت ديفوار مواجهة شرسة مع مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.