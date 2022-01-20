يوسف عثمان لـ"دوت الخليج": مهرجان ميدفست مصر يوضح تأثير السينما على طفولتنا

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دوت الخليج

وقال يوسف عثمان لـ"دوت الخليج": "الطفل يتأثر بالبيئة المحيطة التى يتعايش معها مثل الخوف والتوتر والقلق من الأشياء، والسينما لها تأثير كبير على حياتنا منذ أيام الطفولة".

يوسف عثمان وتأثير أفلام الخيال العلمى على الطفل

وأضاف يوسف عثمان، بعض الأمثلة من بعض الأفلام، وقال: "الأفلام الخيالية كانت تؤثر بشكل كبير، وذلك بسبب اعتقادنا بأن خروجنا فى يوم من الأيام سوف نقابل الوحوش التى نراها، او سوف يحدث لنا بعض الاحداث التى تحولنا إلى أبطال خارقين".

وعن خيال الطفولة بسبب مشاهدته للأفلام، قال يوسف عثمان: "الطفل يحب التعايش مع الخيال، ولكن مع مرور السنين يتم احتكاكه بالحياة، ويبدأ التعايش مع الحياة وفهم أن تلك الامور التى كان يعتقدها كانت فقط فى السينما".

أعمال يوسف عثمان بالسباق الرمضانى

وشارك الفنان الشاب يوسف عثمان بالسباق الرمضانى من عام 2021، حيث شارك بمسلسل الاكشن والدراما حمل عنوان " هجمة مرتدة"، والذي كان يحكى عن قصة أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

والفيلم كان إخراج السينارست الكبير أحمد علاء الديب، وتاليف الكاتب باهر دويدار، وشارك فى بطولة المسلسل الأكشن كل من الفنان أحمد عز وهند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ويوسف عثمان، ماجدة زكى.

سبب انقطاع يوسف عثمان عن التمثيل لفترة

بدأت العلاقة الفنية للنجم الشاب يوسف عثمان مع الفنان الكبير محمود حميدة، منذ أن كان في سن العاشرة، حيث كان يمتلك الأخير استديو للتمثيل، وكانا يبحثان عن طفل للمشاركة في بطولة فيلم بحب السيما، ووقع الإختيار على الطفل يوسف والذي أدى الدور ببراعة وإتقان رهيب، رغم صعوبة الدور مع عقله في ذلك الوقت.

وقد كشف يوسف أن سر إختفائه هو نصيحة من المخرج محمد عبد العزيز أثناء عملهما معاً في مسلسل آخر الخط 2007، حيث نصحه بالإنقطاع فترة عن التمثيل والعودة من جديد بعد بضعة سنوات حتى يتقبله الناس، خاصة مع إنتقاله من مرحلة الطفولة إلى الشباب، وهو ما استمع إليه يوسف واستغل تلك الفترة في دراسة السينما، قبل العودة مع النجم الراحل خالد صالح في فرعون 2013.