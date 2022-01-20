تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو بكأس ملك إسبانيا

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أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأتليتيك بلباو، في العاشرة والنصف مساء، ويغيب عن فريق البرسا جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي المستبعد لحين انتهاء أزمة تجديد عقده.

تشكيل برشلونة امام أتليتيك بلباو بالكأس:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيش – رونالد أروخو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – عبد الصمد الزلزولي – فيران جوتجلا

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنصف نهائي السوبر الإسباني

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسبانيعلى ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

فينيسيوس جونيور

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يتأهلوا للنهائي، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.