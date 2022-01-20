/673903/إصابة-مدرب-مصر-نيلو-فينجادا-بفيروس-كورونا

تعرض الدولي البرتغالي، نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، على إصابة نيلو فينجادا بالإصابة بفيروس كورونا، في الساعات الماضية، وأكد المصدر، على إيجابية مسحة فينجادا.

وأكد فينجادا للمصدر: "فوجئت في اتحاد الكرة بعد إجراء المسحة بإيجابية عينتي، ولكني بصحة جيدة ولا أعرف كيف خرجت مسحتي إيجابية".

رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه تعجب من تصريحات فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الأخيرة.

وأضاف عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "فينجادا مستغرب أنه مالوش لازمة في منتخب مصر وهو بيقبض فلوسة وبس آخر الشهر وهو مش عارف يخطط للكرة المصرية".

وتابع "مش مستغرب من تصريحات فينجادا أنه مش كان عارف بقرار رحيل حسام البدري وعودة شوقي غريب من جديد للمنتخب الأولمبي".

خطة فينجادا للكرة المصرية

وواصل "من المفترض أن فينجادا يرسم طريق النجاح لكرة القدم المصرية، وكان حسن شحاتة هو المدرب لمنتخب مصر ولكن فجأة كيروش تولي المهمة بشكل غريب ومفاجئ".

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من سيحاسب على مبالغ كارلوس كيروش بسبب الشرط الجزائي مع منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "من قام بعمل عقد كارلوس كيروش شخص ليس لديه أمانة على الوطن ولابد من محاسبتة على ما حدث في عقد كارلوس كيروش".

رضا يقدمه سعفان

وواصل "دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وبندفع فلوس كتير من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل، ودايما كنت بخاف على البلد والمدرب الأجنبي بيحصل على مبالغ مالية كبيرة، ومنتخب مصر كبير".

وتابع "أين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ولو هما أقوياء يتدخلوا في التشكيل لكن كل واحد فيهم مش بيتكلم ولابد من التدخل لأن دي مصلحة الوطن، وتقول للمدير الفني أن المصلحة الفنية الأهم للبلد".