/673904/برلماني-يشارك-في-مرجع-دولي-لمعايير-التنمية-المستدامة

شارك الباحث إيهاب زكريا عطالله، عضو مجلس الشيوخ المعين، في كتابة مرجع علمي عالمي بالشراكة مع 63 عالم من مختلف الجنسيات، وذلك لوضع أسس ومعايير التنمية المستدامة علي المستوي الدولي والإقليمي من خلال ثلاثة كتب بعنوان "مختارات بحثية حول قياس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" "Research Anthology on Measuring and Achieving Sustainable Development Goals ".

دوت الخليج

وأضاف زكريا في تصريحات له اليوم، أن هذه الكتب نشرها دار البحث العلمي IGI الامريكي الجنسية، لوضع إطار محدد للتنمية المستدامة للدول والمنظمات، وذلك بهدف ترجمة أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات القادمة كأبرز التحديات العالمية، مشيرا إلى أنه من الملفت أن دار النشر عرضت ثمن الكتاب 895 دولار بدون الشحن والجمارك، حيث أنه مرجع علمي مهم في الفترة الحالية، كما يؤكد قدرة الباحثين المصريين في مجال البحث العلمي على المستوي الدولي.

وأكد نائب الشيوخ، أن اقتصاديات الاستدامة مستقبلا ستشكل الاقتصاد العالمي والمحلي بشكل مختلف تماما عن شكله الحالي، خاصة في ظل احداثيات العصر الرقمي والمخاطر المصاحبة له، وأهمها التغير المناخي والأوبئة.

وتابع النائب، أن طرحه البحثي اعتمد على أن يكون نموذج المدينة الإبداعية هو مختبر ابتكاري للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل التحديات التي تحتاج ابتكارات وابداعات علمية وتشريعية لمواجهة التحديات الحالية على عدة أصعدة أهمها الجانب الاقتصادي.

برلماني يشارك في مرجع دولي لمعايير التنمية المستدامة

وشدد النائب، على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع مستوى النشر العلمي الدولي بهدف رفع تصنيفات الجامعات المصرية، لافتا إلى أن طرح معايير دولية للتنمية المستدامة أحد الموضوعات الرئيسية في ملفات الدولة المصرية، وتؤكد دوما على تفاعلها الإيجابي نحو القضايا الدولية الملحة، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر المناخ في مصر 2022، لتؤكد على الريادة المصرية في قطاعات عدة.

يذكر أن الباحث إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، ينتمي لجامعة القاهرة - كلية التخطيط الإقليمي، وله العديد من الأعمال البحثية والمشاركات العلمية، آخرها مشاركته في كتابة المرجع الدولي لمعايير التنمية المستدامة.