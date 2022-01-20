/673905/ريهام-العدل-تقدم-22-لوحة-جدارية-بمعرضها-الثاني-بالزمالك

تستعد الفنانة التشكيلية.ريهام العدل، لتقديم 22 لوحة فنية، من خلال المعرض الفردي الثاني لها، والذي ينطلق تحت شعار «moving forward»، وذلك من يوم 22 يناير، حتى 27.

دوت الخليج يرصد تفاصيل معرض ريهام العدل بالزمالك

وتحدثت ريهام العدل، عن كواليس عملها على تلك اللوحات، فقالت: "عملت على هذه اللوحات خلال فترة صعبة للغاية في حياتي، ولكن الدعم والحب اللذان تلقيتهما من عائلتي وأصدقائي ساعدني في إنتاج هذه المجموعة الكبيرة من اللوحات، وقررت أن أطلق على هذا المعرض “Moving Forward" بما يعنى التقدم للأمام لأنه بغض النظر عن مدى صعوبة التحديات التي تواجهك، فمن الأهمية بمكان ألا نستسلم وأن نحول مخاوفنا إلى تفكير وأفعال إيجابي، حتى نتمكن من المضي قدما في الحياة. إن قوة التفكير الإيجابي هائلة، أكثر مما نتخيل ".

جوائز حصداتها ريهام العدل خلال مسيرتها

يذكر أن ريهام العدل فازت بالجائزة الأولى في البينالي الدولي للفنون المعاصرة "ديلا فرسيليا" أو V Biennale Della Versilia في يوليو الماضي، وهو معرض فني دولي مرموق يقام في فلورنسا بإيطاليا كل عاميين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها العدل في مسابقة خارج مصر، وبفوزها يعرض لها لوحتين من أعمالها بعنوان" Sun Shining Day" و"Promised Land" في معرض فني في فلورنسا لمدة عام كامل تحت إدارة "Art Expertise"، وهي المنظمة التي تقف وراء المسابقات الفنية، ومن المقرر أن تشارك هذا العام في Crypt Gallery الذي سيقام في لندن، خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو/آيار القادم.

بداية مسيرة ريهام العدل الفنية

كانت العدل قد بدأت في الرسم، بشكل احترافي، منذ عامين ونصف فقط، بعد أن قرر اتخاذ خطوة جريئة بترك عملها، الذي استمر لأكثر من 18 عامًا في مجال اتصالات، لتعيد تقديم نفسها كرسامة تجريدية. وأقامت العدل معرضها الفردي الأول بعنوان "Fiesta" في أكتوبر 2020، في القاهرة.