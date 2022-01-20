/673908/النائبة-سهير-عبد-السلام-تستعرض-لـ-تحيا-مصر-محاور-الدراسة-المقدمة-لمواجهة-الزيادة-السكانية

استعرضت النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام محاور الدراسة المقدمة منها عن مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، حيث قالت أن مشكلة الزيادة السكانية شغلت القيادة السياسية، لانها مرتبطة دائما بكل مكونات التنمية، وبالتالي تعوق كل جهود القيادة السياسية المبذولة للتنمية.

دوت الخليج

وتابعت النائبة سهير عبد السلام في تصريحاتها لـ دوت الخليج أن هذا الامر كان سبب التقدم بالدراسة والتي استعرضت اسباب الزيادة السكانية وحلولها والتشريعات القانوية المرتبطة بها.

ونوهت عبد السلام أن الدراسة المقدمة قامت على عدد من الأسس وهي نسبة الزيادة والاسباب الاقتصادية الاجتماعية والعقائدية التي أدت إلى تفشي الزيادة.

النائبة سهير عبد السلام تستعرض لـ دوت الخليج محاور الدراسة المقدمة لمواجهة الزيادة السكانية

ونوهت أن الدراسة لفتت النظر إلى القيم الثقافية السلبية المنتشرة في المجتمع، وهي فكرة انجاب الذكور اكثر من الاناث وتعدد الزيجات،وهو ما حسمته وزارة الاوقاف، حيث أنه لا يوجد معوقات دينية ضد تنظيم ألاسرة، بالاضافة إلى دور كل وزارة معنية قد تقدم أي حلول في خدمة القضية السكانية.

دراسة مقدمة عن مشكلة الزيادة السكانية

ولفتت إلى أن القضية السكانية ليست فقط متعلقة بالصحة حيث انها قضية اجتماعية ثقافية دينية بكافة جوانبها المختلفة، وبالتالي كانت اول المقترحات وجود هيئة مستقلة لعلاج مشكلة القضية، ثم بعد ذلك تناول دور الوزارت حيث انه يوجد عدد منها ليس لها أي تخطيط استراتييجي لمواجهة القضية السكانية، وهو ما لعبت عليه الدراسة .