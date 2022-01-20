/673910/النائبة-سهير-عبد-عبد-السلام-التلقين-الغير-مباشر-بالمناهج-التعليمية-ضروري-لمواجهة-الزيادة-السكانية

قالت الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ، ان التلقين المباشر لمحاربة الزيادة السكانية لا يحقق النتائج المرجوة منه، وبالتالي الأهم منه منه هو التلقين غير مباشر في المناهج التعليمية، موضوحة تضرورة اتباع المناهج التعليمية طرق غير مباشرة مع الطلاب لحل المشكلة، وحث الطالب عن البحث عن الحلول التي تحد من الازمة.

دوت الخليج

وتابعت عبد السلام في تصريحات لتحيا مصر أن طلاب الجامعة مروا بمراحل ومتغيرات كثيرة، وبالتالي نحن في حاجة إلى صياغة الوعي، لانهم الجيل المقبل على الزواج المرحلة القادمة لانهم من سيتولوا تنظيم الاسرة العشر سنوات القادمة.

النائبة سهير عبد عبد السلام: التلقين الغير مباشر بالمناهج التعليمية ضروري لمواجهة الزيادة السكانية

ولفتت الدكتورة سهير عبد السلام إلى أن المباردات الرئاسية الهائلة التي اطلقتها الدولة مثل حياة كريمة، ومودة ، والتي تهدف بشكل اساسي غلى الرقي بالاسرة المصرية وتحسين جودة الحياة.

خطورة زواج القاصرات

وأوضحت أهمية اللامركزية في العمل في المحافظات بشان مواجهة القضية، لان كل محافظة لها ثقافتها المحتلفة،وبالتالي كل واحدة تحتاج إلى حلول معينة، منوهة إلى ضرورة توفير وسائل منع الحمل، واستخدام التمريض واستغلاله في القيام باعمال تنظيم الاسرة.

واوضحت أن زواج القاصرات امر في غاية الخطورة وهو ما لعبت عليه الناحية التشريعية من خلال تغليظ العقوبات سواء على ولي الأمر أو المأذون نفسه والشهود.