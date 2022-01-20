/673912/مرثا-محروس-زيارة-سفير-ارمنيا-للقاهرة-تهدف-لإيجاد-أرضية-مشتركة-بملف-الاتصالات

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي زيارة سفير أرمنيا للقاهرة لبحث التعاون بين البلدين مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

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حيث قالت جهود الدولة لا تتوقف في البحث داخل ملف الاتصالات لبناء مصر الرقمية حيث أن هذا الإجتماع هدفه إيجاد أرضية مشتركة للتعاون بين البلدين.

وأضافت محروس جاء هذا ضمن الخطة الإستراتيجية التنموية بالإضافة إلي أن عرض التطورات الأخيرة لمصر في هذا المجال يجعل العالم يري الطفرة التي أحدثتها مصر في المجال والدليل تطلعات الدول إلي التعاون مع مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورغبة كوريا الجنوبية في التعاون والاستثمار يعد دليلا ملموسا وشهادته في حق الإقتصاد المصري والتطورات يجعلنا نفتخر ويفتح سبلا لتعاونات دولية أكثر مما يجعلنا من المنافسين داخل الأسواق العالمية.

مرثا محروس: زيارة سفير ارمنيا للقاهرة تهدف لإيجاد أرضية مشتركة بملف الاتصالات

كما أكدت محروس أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف التكنولوجيا علي كافة المستويات من إنشاء مراكز إبداع وعمل تدريبات خاصة وأضافت أصبحت مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمة للفكر الابتكاري من خلال تبنيها اهم مشروعات التخرج لطلابنا المصريين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ونوهت أيضا علي أن الدولة قامت بتغييرات علي المصالح الحكومية لتلبية خدمات المواطن عن طريق إدخال المنظومة الرقمية وتطبيقها حيث أشادت ببداية تطبيق نظام الخدمات الحكومية التكنولوجية في محافظة بور سعيد وتفعيل خدمة توصيل الأوراق للمواطنين في منازلهم مشيدة "وكيل لجنة الاتصالات" بتحقيق الانجاز المنشود من الإستراتيجية الوطنية المصرية لبناء الجمهورية المصرية الجديدة واختتمت "عضوة البرلمان" قطاع الاتصالات الان من أهم قطاعات الدولة التي تحافظ علي معدل نموها .