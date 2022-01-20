/673914/في-يومين-برومو-فيلم-تماسيح-النيل-يتخطى-المليون-مشاهدة

حقق البرومو التسويقي لفيلم «تماسيح النيل» الذي يخوض بطولته الفنان الكبير خالد الصاوي، بجانب عدد من نجوم مسرح مصر، ما يقرب من مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين فقط من طرحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم تماسيح النيل قبل عرضه في دور العرض

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة، ومن المقرر عرضه في 26 يناير المقبل.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

هنادي مهنا مغنية في فيلم تماسيح النيل

وفجأت هنادي مهنا الجمهور بدخلوها بالفعل مجال الغناء والعزف من خلال فيلمها الجديد «تماسيح النيل» وذلك في لقاءها ببرنامج et بالعربي والتي أعربت به عن سعادتها لتقديمها دور غنائي استعراضي خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها منذ طفولتها كان حلمها الغناء ويتحقق هذا الحلم.

وكشفت هنادي مهنا أنها ستغني خلال الفيلم بأكثر من لغة منها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، وحتى العربية ستغني بأكثر من شكل مختلف الصعيدي، والنوبي، وكلها من ألحان عادل حقي.

هنادي مهنا تشارك في حكاية بدون ضمان

وشاركت هنادي مهنة في حكاية «بدون ضمان» من مسلسل إلا أنا بجانب هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والتي تناقش قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.