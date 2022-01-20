محافظ قنا يتابع أعمال تنفيذ مبادرة تنمية قريتى أبوحزام وحمرادوم

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ قنا أشرف الداودى الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة تنمية قريتى أبو حزام وحمرادوم، التى تم تدشينها فى مؤتمر جماهيرى بالقريتين خلال شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات "مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية"، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة محمد صلاح أبوكريشة وعدد من القيادات التنفيذية.





وأوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات التى يجرى تنفيذها، وكذلك المزمع تنفيذها، بالقريتين، والتى تضمنت حفر بئرين بمحطة مياه الشعانية وربطها بخطوط مياه قرية أبو حزام بطول 4 كيلومترات لتوفير المياه النقية للمناطق المحرومة كحل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع توسعة المحطة وزيادة قدرتها الإنتاجية المقرر تنفيذها على مساحة 887 مترا مربعا، فضلا عن أنه يجرى العمل فى إنشاء مكتبى بريد بالقريتين، وتم الانتهاء من مبنى بريد قرية أبوحزام وفى انتظار عمل التشطيبات النهائية، بينما تم تنفيذ 35%؜ من الأعمال الإنشائية بمبنى بريد حمرا دوم، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بمدرسة أبو حزام الإعدادية ومن المقرر دخوله الخدمة مع بداية الفصل الثانى من العام الدراسى الحالى.

وأضاف الداودى أنه تم زرع 310 أعمدة كهرباء جهد منخفض وتغيير الأسلاك المتهالكة إلى أسلاك معزولة، بينما قامت مديرية الأوقاف بفرش 4 مساجد، وتقديم إعانة لمسجد الشهداء الذى يجرى تنفيذه بقيمة 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تخصيص مساحة 3 آلاف متر لإقامة مركز شباب بقرية ابوحزام، ويجرى إنهاء أعمال تخصيص 3 قطع أراضى لإقامة جمعيتين زراعيتين بالقريتين، ووحدة تضامن اجتماعى نموذجية تقدم جميع الخدمات الاجتماعية لأهالى قرية أبوحزام.

وأشار إلى أن فرع هيئة الأبنية التعليمية انتهى من عمل المقايسات الخاصة بإنشاء مدرسة أبو حزام الابتدائية ويجرى طرح المشروع للترسية، أما فى قطاع الرى، تم التنسيق مع كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى للبدء فى تأهيل وتبطين 3 ترع بطول 9 كيلومترات تقريبا؛ هى: ترعة أبو حزام وترعة حمرا دوم وترعة المنصورية، كما يجرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإنهاء إجراءات تطوير وحدتي طب الأسرة بالقريتين طبقا لاشتراطات التأمين الصحى الشامل.

ووجه الداودى مسئولى الوحدة المحلية بسرعة توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقريتين؛ وذلك لإقامة محطات رفع ومحطة معالجة، مشيرا إلى أن مركز نجع حمادى من المقرر أن يدخل ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم من خلالها الوفاء بكافة احتياجات أهالى القرى من مشروعات خدمية.