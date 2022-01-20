إحالة 5 موظفين بوسط سيناء للتحقيق بسبب التزويغ من العمل

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المرور على الوحدة الصحية بقريتى المنبطح والقسيمة، حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بالمنبطح وتبين تغيب 2 من الموظفين، وفى الوحدة الصحية بالقسيمة تبين تغيب 3 موظفين دون أى سند قانونى.

وشدد عفش على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المصالح الحكومية التى تقع داخل نطاق المركز والمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالمرور الدورى والمفاجئ على جميع القطاعات الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أية سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل.

من جهة أخرى، أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء فى بيان مساء اليوم، عن رفع 3 أطنان من القمامة والتراكمات من حى أبو بكر الصديق بمدينة الحسنة، وذلك خلال حملة نظافة نفذها المجلس ضمن خطة الدولة للحد من إنتشار الفيروسات والفطريات المستجدة ومدى الخطورة التى تنجم عنها على الصحة العامة.

وأكد بيان للمجلس أن فريق عمل النظافة بالمجلس توجه للعمل بحى أبو بكر الصديق، حيث تم رفع وإزالة جميع المخلفات والقمامة المتراكمة من شوارع الحى، وتم تفريغ جميع الحاويات من القمامة باجمالى 3 أطنان.

وناشد المجلس جميع المواطنين بالحى بالالتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها حتى يستطيع عمال النظافة رفعها بصورة سهلة وحضارية وحفاظا على صحة وسلامة الجميع من انتشار العدوى والأمراض.

تأتى حملات النظافة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة داخل المدينة وإزالة تجمعات القمامة أولا بأول لنظافتها وظهورها بالشكل اللائق والحضارى وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين.