/673927/الصحة-الصداع-والرشح-أبرز-أعراض-متحور-أوميكرون-وغير-الملقحين-اكثر-عرضة-للإصابة
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تحديد موعد ذروة الوصول للإصابات بمتحور أوميكرون، أمر صعب منوها أنه على المواطنين أن يقوموا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح والجرعة التعزيزية.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة السر تقديم الإعلامي خالد ميري والمذاع على فضائية صدى البلد، موضحا أن كورونا منذ بدايتها تصيب كافة الأعمار ولكن صغار السن تكون أقل خطورة.
الصحة: الصداع والرشح أبرز أعراض متحور أوميكرون.. وغير الملقحين اكثر عرضة للإصابة
وتابع عبد الغفار أن عمل الـ pcr يوضح حجم الاصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى ان متحور أوميكرون أقل في حدته من دلتا، موضح ان غير الملقحين اكثر عرضة للاصابة بالفيروس والدخول للمستشفى لينالوا الرعاية.
وعن اعراض المتحور الجدي أوميركون قال قال عبد الغفار أنها تتمثل في الصداع والرشح وألم في الحلق، حيث أنها تشبه أعراض البرد العادي.
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