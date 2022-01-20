/673916/ضبط-مصنعين-بدون-ترخيص-وتحرير-٣٢-محضر-تموينى-بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمراكز المحمودية - رشيد - أبو المطامير - ايتاى البارود تحيامصر ترصد التفاصيل.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع منظفات صناعيه يعمل بدون ترخيص وضبط ٦٠٠ لتر منظف صناعى و ٥ شكائر مواد خام بالمصنع، وضبط مصنع حلويات اطفال يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصه وضبط ١٤٤٠٠ عبوه منتج نهائى.

ضبط مصنعين بدون ترخيص وتحرير ٣٢ محضر تموينى بالبحيرة

بالإضافة إلى ضبط ٨ مخابز بلدى لانتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وضبط مخبز بلدى لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه، وضبط مخبزين لتجميع بطاقات التموين الخاصه بالمواطنين بمركز إيتاى البارود

كما تم تحرير ٧ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضرين عدم وجود فواتير لعدد ٨٠ قرص مشبك ، ٥ اكياس لحوم مفروم زنة ٢٥ ك، وتحرير ٦ محاضر بدون علامات وبيانات لعدد ٢٠برميل مخلل بإجمالي ١٠٠٠ك ، ٥٠ طبق كبده مجمدة زنة الواحد ٣٠٠ جرام ، ٥ك كبده مجمدة ، ٢٠ طبق زنة الواحد ١٠٠جرام ، ١٠جركن مطهرات زنة ٤ لتر ، ٣٠ ك عطارة، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار بمركز أبو المطامير.

بالإضافة إلى ضبط مخبزين قاموا بالتصرف فى كميه من الدقيق قدرها ١٨ شيكاره دقيق بلدى مدعم زنه ٥٠ كجم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط ٦ مخابز بلدي قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه المقرره.

كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافه أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، بمركز المحمودية ورشيد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .