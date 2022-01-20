تعرف على مواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

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أسدل الستار على دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 وينتظر الجميع الأدوار الاقصائية من أجل معرفة الفائز بلقب الكان الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسوف تكون هناك مواجهات قوية وتاريخية في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، والبداية ستكون بين مصر وكوت ديفوار.

المواجهة الثانية ستكون تاريخية لمنتخب جزر القمر لأنه يصعد لأول مرة للكان الأفريقي ويتواجد في دور الـ 16 في سابقة تحدث لأول مرة ويصطدم أمام الكاميرون أصحاب الأرض.

وتضرب تونس موعداً في مباراة قوية أمام نيجيريا في مواجهة هامة وصعبة للغاية على نسور قرطاج.

وتنطلق مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا مساء الأحد المقبل، ولمدة 4 أيام على التوالي حتى الأربعاء.

وفيما يلي مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا:

الأحد 23 يناير 2022

بوركينا فاسو & الجابون

نيجيريا & تونس

الأثنين 24 يناير 2022

غينيا & جامبيا

الكاميرون & جزر القمر

الثلاثاء 25 يناير 2022

السنغال & الرأس الأخضر

المغرب & مالاوي

الأربعاء 26 يناير 2022

كوت ديفوار & مصر

مالي & غينيا الإستوائية

وتقام المباراة الأولى في تمام السادسة مساء، أما المباراة الثانية سوف تقام في تمام التاسعة مساء.

وتبث مباريات كأس أمم أفريقيا على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1،2

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

كأس أمم أفريقيا

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.