تعرف على مواجهات دور الـ 16 فى كأس أمم أفريقيا

اختتمت مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة والأخير من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي يشارك فيها 24 منتخباً حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وتنطلق مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بداية من يوم الأحد المقبل 23 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 من نفس الشهر.

وجاءت مواعيد مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أفريقيا كالتالي..

بوركينا فاسو ضد الجابون: الأحد 23 يناير (السادسة مساءا).

نيجيريا ضد تونس: الأحد 23 يناير (التاسعة مساءاً).

غينيا ضد جامبيا: الإثنين 24 يناير (السادسة مساءاً).

الكاميرون ضد جزر القمر: الإثنين 24 يناير (التاسعة مساءاً).

السنغال ضد كاب فيردي: الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساءاً).

المغرب ضد مالاوي: الثلاثاء 25 يناير (السادسة مساءاً).

كوت ديفوار ضد منتخب مصر : الأربعاء 26 يناير (السادسة مساءاً).

مالي ضد غينيا الإستوائية: الأربعاء 26 يناير (التاسعة مساءاً).

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور الثمانية الفائز من مواجهة المغرب ومالي.

وتأهل منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو عن المجموعة الأولى، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.