مزيج بين الأكشن والرعب.. يوسف شعبان يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد

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دوت الخليج

وصرح يوسف عثمان لـ"دوت الخليج": " بأنه يقوم الأن بتصوير مسلسل الغموض والرعب الذي حمل عنوان " الغرفة 207"، والتى تُعد رواية للدكتور أحمد خالد توفيق".

يوسف شعبان يجسد شخصية من رواية أحمد خالد توفيق

ورفض الفنان الشاب عرض تفاصيل العمل الدرامى: " انا مش هعرض تفاصيل بس الناس التى قرات الرواية، انا أكون بلعب دور شخصية مصطفى".

وأكتفى يوسف شعبان عن إعلان فريق العمل منهم: " أخراج المسلسل للسينارست تامر عشري، وتاليف الروائي أحمد خالد توفيق، وبطولة يوسف عثمان ومحمد فراج، وريهام عبد الغفور، مريم الخشت، ومراد مكرم".

مسلسل زلزال كان محبوب إلى قلبي

ونوه يوسف عن دوره فى مسلسل الرمضانى 2019، والذى حمل عنوان زلزال مع الفنان محمد رمضان، بأنها من أحب الأعمال التى شارك بها، كما ان كنت مبوسط بتلك المشاركة، وكانت تظهر عليا الفرح أثناء ذهابى إلى العمل.

وأضاف يوسف عثمان: " كان المسلسل صعب جدًا لأنه يحكى عن فترة التسعينات، وأسامة الذي يعمل مولوجست، وحلم الغناء والشهرة الذي يفكر به".

وتابع: " أن أسامة كان دور صعب، وذلك بسبب تعلم حركات المغنيين فى الافراح الشعبى، وكيفية الوقوف على الة الاورج وغيرها، ولكن أنا سعيد أن كنت فى المسلسل".

وتكلم يوسف عثمان عن بداية أعلان مشاركته بفيلم ريتسا: " انا كنت متحمس بأن سوف أشارك الفنان محمود حميدة فى عمل نفس الشخصية".

وأعجب يوسف بشخصية حداد، بأنه فكرة القبطان البحري تعرف بالعزم والقوى، ولكن المسلسل يقوم بلمس الجانب العاطفى، وخصوصًا إن الفيلم يحكي عن قصص الحب فى فترة من الزمن القديم، والتى كانت تخلو من الشوق والعاطفة، وذلك بسبب عدم وجود وسيلة توصل مثل الايام الحالية.

فيلم ريتسا

وشارك الفنان الشاب فى فيلم ريستا الذي تم عرضوا يوم 15 ديسمبر من العام الماضي 2021، وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص.

والفيلم من إخراج السينارست أحمد يسري، وتاليف الكاتب معتز فتيحة، وبطولة الفنانين محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، ويسوف عثمان، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، أمير المصري، كارولين عزمي.