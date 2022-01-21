/673928/ليفربول-يضرب-أرسنال-بثنائية-ويتأهل-لنهائي-كأس-الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وفي الجانب المقابل اعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في إياب دور نصف النهائي يكأس الرابطة.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

تاريخ مواجهات الفريقين

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح ليفربول في الفوز بـ 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أرسنال 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 19 مباراة.

سجل ليفربول في شباك ارسنال 97 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ارسنال في شباك ليفربول 72 هدف.

تأجيل مباراة ليفربول وارسنال

وجاء موعد مباراة ليفربول وارسنال في 20 يناير الجاري، بعد تواجد العديد من الإصابات في صفوف الطرفين بفيروس كورونا، والتي جاء عليه أيضا تأجيل لقاء ارسنال وبيرنلي بالدوري.

ويدخل ليفربول لقاء ارسنال، بعد تخطيه عقبة الربع نهائي من الكأس أمام ليستر سيتي والذي حسمته ركلات الجزاء لصالح الريدز.

ويغيب عن صفوف لاعبي الفريقين، كلا من محمد صلاح، وساديو ماني، ونابي كيتا، من صفوف ليفربول، وفي الجانب المقابل من أرسنال يغيب الجابوني أوباميانج، ومحمد النني.