/673929/نوال-الزغبى-تنتقد-نداء-شرارة-بسبب-تقليدها-انا-ما-بغنيش-كدة

حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى ضيفة برنامج "حبر سرى" التى تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، للكشف للعديد من الأسرار التى تخص حياتها المهنية والشخصية.

دوت الخليج

نوال الزغبى تنتقد تعليق نداء شرارة لها

وعلقت نوال الزغبى أثناء عرض تشخيص المطربة نداء شرارة لها بإحدى البرامج التلفزيونية، بأنها كدة بتقلدنى، أنا أكد مش بغنى بالطريقة دى".

علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة :" لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته".

وأضافت نوال الزغبي في حوارها بالبرنامج:" بالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير".

وتابعت نوال الزغبي:" الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثله وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كبيرة".

تسريب أغنية نوال الزغبي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبه.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة نوال زغبي مؤخرًا بحفل غنائيًا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، والتي قامت خلاله بتقبيل العلم العراقي أمام الجمهور بالعراق وهي اللفتة التي أحدثت ضجة حولها وتعرضت لإشادات عريمة بسببها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بذلك الحفل، اذ شاركت مجموعة صور مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ليلة من العمر، ووقفة تاريخية مرسخة بمسيرتي الفنية، شكرًا.. ‫العراق شكرًا.. الجمهور العراقي الرائع فعلًا أنتم جمهور ‫عكس الطبيعة".

نوال الزغبي تثير غضب الجمهور

وأثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غضب الجمهور في الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لحملة هجوم شنيعة بأحدث تدوينتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: "الله مثل الاوكسجين. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة".

وبعد دقائق من نشرها بدأ الهجوم على نوال الزغبي من قبل الجمهور من خلال خاصية التعليقات والتي جاءت على النحو الأتي: "ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له، التغريدة غير موفقة.. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شيء كان، لأنه رب العالمين خالق كل شيء.. بعرف أنها نية طيبة كتبتيها، بس ها الشيء خطأ".