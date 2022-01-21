/673932/حمادة-صدقي-منتخب-مصر-يعاني-مع-كيروش-بسبب-خط-الوسط

تحدث حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، حول أداء منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة كارلوس كيروش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الريمونتادا": "خط الوسط أكبر أزمات المنتخب مع كيروش، كان يجب على المدرب أن يضم طارق حامد فمنتخب مصر يحتاج له في مثل هذه المباريات".

وأكمل: " حمدي فتحي وعمرو السولية والنني، لاعبين مميزين، ولكن كان ينقص تلك التركيبة لاعب أداءه مختلف مثل طارق حامد".

وزاد: "وأيضاً كان يجب ضم محمد مجدي أفشة، فهو لاعب مهم في النادي الأهلي وكان سيفيد منتخب مصر بشكل كبير، ولا أعلم وجهة النظر من عدم انضمامه".

وأختتم قائلاً: " وهناك علامات استفهام على التشكيل والتبديلات التي يقوم بها كيروش، فيجب الاعتماد على محمد شريف بشكل أكبر، فهو لاعب مميز وسيفيد مصر في الشق الهجومي".

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمباراته المقبلة، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق التأهل من دور المجموعات للدور الـ 16، بعد حصد المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف المنتخب النيجيري صاحب الصدارة.

ومن المقرر إقامة منتخب مصر القادمة في دور الـ16 من الأمم الإفريقية حيث ستواجه متصدر ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم كل من الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

نتيجة مباراة مصر والسودان

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر الفوز على نظيره السودان بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيد