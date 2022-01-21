/673936/حصاد-اليوم-الأخير-من-دور-المجموعات-بكأس-أمم-أفريقيا-كارثة-للجزائر-وتونس

اُقيمت 4 مباريات في اليوم الأخير من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزهم لقائات الجزائر وتونس ممثلي الكرة العربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت لقائات اليوم في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة بلعب بمبارتين، سيراليون أمام غينيا الإستوائية، والجزائر أمام كوت ديفوار.

وفي ختام اللقائات قابلت مالي، المنتخب الموريتاني، ولعب منتخب تونس أمام جامبيا، في أخر مواجهات دور المجموعات.

غينيا الإستوائية تحقق الفوز على سيراليون وتتأهل للدور الـ16 بأمم إفريقيا

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون، بنتيجة هدف دون رد، لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب غينيا الإستوائة من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق بابلو جانت، من خلال تسديدة صاروخية من بابلو جانيت لاعب منتخب غينيا من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى على يسار المرمى.

وبهذا الفوز يحجز منتخب غينيا الإستوائة المركز الثاني في المجموعة، ويحجز مقعد في الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

كأس أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تقصي الجزائر وتضرب مواجهة مع مصر

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري أن يعادل النتيجة، ولكن سجل لاعبوا كوت ديفوار الهدف الثالث نيكولاس بيبي في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60 ليضيعها ريضا محرز بغرابة شديدة بعد اصطدام الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 73 يسجل سفيان بن ديكة هدف الجزائر عن طريق رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من ياسين إبراهيمي.

وبتلك النتائج يصبح منتخب كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما تظل الجزائر بنقطة وحيده في المركز الأخير.

ويتأهل من المجموعة كلاً من كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، وغينيا الإستوائية مركز ثاني بستة نقاط.

ويضرب منتخب كوت ديفوار مواجهة شرسة مع مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.

مالي تقسو على موريتانيا وتحجز مقعد في الدور الـ 16 بأمم إفريقيا

انتهت أحداث مباراة مالي وموريتانيا، بنتيجة هدفين دون رد، للأول، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث جولات المجموعة السادة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب المالي من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عن طريق ماساديو هايدارا، من خلال كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح مالي لمسها موسى دومبيا لتصل إلى هايدرا يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأكد منتخب مالي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق ابراهيما كونيه، من خلال تسديدة من إبراهيما كونيه من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى موريتانيا ليسجل الهدف الثاني لصالح مالي.

وبهذا الفوز نجح المنتخب المالي من تصدر المجموعة السادسة، في دور المجموعات بأمم إفريقيا، برصيد 7 نقاط، ويحجز مقعد في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا، فيما حل منتخب موريتانيا في المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

كأس أمم افريقيا.. جامبيا تفوز على تونس في الوقت القاتل

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.

وفي شوط المباراة الثاني حاولت تونس أن تعدل النتيجة، وتسجل هدف الفوز، عن طريق عدة محاولات، ولكن نجح المنتخب الجامبي أن يحافظ على نظافة مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرزت جامبيا هدف قاتل أعطى لهم فوز غالي، عن طريق أبلي جالو بتصويبة صاروخية على يساتر حارس تونس.

وبتلك النتائج تصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه جامبيا بنفس عدد الرصيد وتأهلاً معاً، كما صعدت تونس كأحسن ثالث، وجائت جزر القمر رابعاً بدون نقاط.