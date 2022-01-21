/673933/نوال-الزغبى-تتحدث-عن-طريقة-تعاملها-مع-أولادها-أهتمامي-الزائد-سبب-مشاكل

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، عن حقيقة شائعة أجبار إبنتها “تيا” للعودة إلى المنزل، خلال برنامج "حبر سرى" التى تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج

نوال الزغبى تنفى إشائعة إجبار ابنتها لتعيش معها

ونفت نوال الزغبى الشائعات التى خرجت عن إغرائها لبنتها "تيا" لتعود الى المنزل، بأن ابنتها أصبحت تعتمد على نفسها.

وأضافت المطربة اللبنانية: " أبنتى كانت تعيش بالقرب منى ومن والدها، والأن أصبحت تعيش معى، وهذا الكلام غير صحيح، انا لم أجبر تيا على العودة".

ونوهة نوال عن علاقتها مع أولادها: " أنا أم حنونة ومهتمة بأولادى، وأحيانا بيحدث مشاكل بسبب الأهتمام الزائد لهم".

نوال الزغبى تنتقد تعليق نداء شرارة لها

وعلقت نوال الزغبى أثناء عرض تشخيص المطربة نداء شرارة لها بإحدى البرامج التلفزيونية، بأنها كدة بتقلدنى، أنا أكد مش بغنى بالطريقة دى".

علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة :" لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته".

وأضافت نوال الزغبي في حوارها بالبرنامج:" بالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير".

وتابعت نوال الزغبي:" الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثله وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كبيرة".

تسريب أغنية نوال الزغبي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبه.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة نوال زغبي مؤخرًا بحفل غنائيًا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، والتي قامت خلاله بتقبيل العلم العراقي أمام الجمهور بالعراق وهي اللفتة التي أحدثت ضجة حولها وتعرضت لإشادات عريمة بسببها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بذلك الحفل، اذ شاركت مجموعة صور مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ليلة من العمر، ووقفة تاريخية مرسخة بمسيرتي الفنية، شكرًا.. ‫العراق شكرًا.. الجمهور العراقي الرائع فعلًا أنتم جمهور ‫عكس الطبيعة".