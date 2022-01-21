/673934/ماليش-اعداء-نوال-الزغبى-ترد-على-شائعة-تسممها-فى-سوريا

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى خلال إستضافتها ببرنامج "حبر سري" من تقديم الإعلامية أسماء إبراهيم، حول حقيقة شائعة تسممها فى إحدى الفنادق السورية المعروفة.

دوت الخليج

لم أتناول الطعام فى الفندق.. نوال الزغبى ترد على شائعة تسممها

نفت الفنانة نوال الزغبي، عن الأقوال التى أنتشرت وكانت عن تسبب مطربة مشهورة بتسممها فى إحدى الفنادق المشهورة فى سوريا، بأن أنا كنت بزعل من الشائعات، ولكن عرفت طلما الشخص ناجح أتظهر كلام كثير عليه"

وقالت الفنانة اللبنانية عن إتهام الفندق فى هذه الشائعة:" لم أصب بتسمم في سوريا، لأن لم اتناول الطعام في الفندق، ولا يوجد أعداء لي، والفندق لا علاقة له بالأمر لأنني لم اتناول الطعام في الفندق".

نوال الزغبى تنفى إشائعة إجبار ابنتها لتعيش معها

ونفت نوال الزغبى الشائعات التى خرجت عن إغرائها لبنتها "تيا" لتعود الى المنزل، بأن ابنتها أصبحت تعتمد على نفسها.

وأضافت المطربة اللبنانية: " أبنتى كانت تعيش بالقرب منى ومن والدها، والأن أصبحت تعيش معى، وهذا الكلام غير صحيح، انا لم أجبر تيا على العودة".

ونوهة نوال عن علاقتها مع أولادها: " أنا أم حنونة ومهتمة بأولادى، وأحيانا بيحدث مشاكل بسبب الأهتمام الزائد لهم".

نوال الزغبى تنتقد تعليق نداء شرارة لها

وعلقت نوال الزغبى أثناء عرض تشخيص المطربة نداء شرارة لها بإحدى البرامج التلفزيونية، بأنها كدة بتقلدنى، أنا أكد مش بغنى بالطريقة دى".

علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة :" لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته".

وأضافت نوال الزغبي في حوارها بالبرنامج:" بالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير".

وتابعت نوال الزغبي:" الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثله وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كبيرة".

تسريب أغنية نوال الزغبي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبه.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".