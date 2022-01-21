/673937/حمادة-صدقي-تريزيجية-لا-يستحق-التواجد-مع-منتخب-مصر-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أن تواجد محمود حسن تريزيجية في بطولة كأس أمم أفريقيا مجاملة للاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "تريزيجية عائد من إصابة وتواجده مع منتخب مصر أضر باللاعب لأن مستواه الحالي لا يؤهله للتواجد في التشكيلة الرئيسية لمنتخب مصر".

وواصل "كنت أرى أن أحمد رفعت لاعب فيوتشر يستحق التواجد مع منتخب مصر وكان له بصمة واضحة في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، وعدم استدعائه غير مفهوم".

وأكمل "بالنسبة لمباراة تونس ونيجيريا ستكون صعبة للغاية ومثلها مثل مباراة مصر وكوت ديفوار، فالجميع يريد الفوز ومواجهات الدور القادم ستكون صعبة للغاية على الجميع".

واختتم "كنت أعلم أن سيف الدين الجزيري سوف يضيع ركلة الجزاء أمام جامبيا لأنه لا يسدد بطريقة جيدة ولكنه يستطيع الحصول على ركلات الجزاء فقط وهو لاعب مميز وموهوب".

أيمن يونس يطالب بسحب هواتف لاعبي مصر.. وينتقد مستوى محمد صلاح.. وينصح كارلوس كيروش

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعمل ضد التيار وبيعاند نفسه خلال المباريات بسبب التشكيلات المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورتس" "غير راضي عن أداء منتخب مصر في بعض الأحيان ولابد أن يكون هناك تدخل من المدرب لإنقاذ المباريات لأن الأخطاء في الأدوار المقبلة غير مقبولة لأنها ستكون أمام فرق قوية".

كأس أمم أفريقيا

وتابع "بعض قرارات كارلوس كيروش تكون ضد مصلحة منتخب مصر والخط الأمامي للمنتخب هو الأضعف في المباريات الأخيرة ولا يستطيعوا تحويل الفرص إلى أهداف مباشرة وهذه أزمة كبيرة".

وواصل "محمد صلاح متسرح ويفتقد غلى الهدوء الذي يميزه مع فريق ليفربول وأنصحه بالتركيز الشديد خلال المباريات القادمة لأنه لا يؤدي مع منتخب مصر مثل ليفربول وهذه أزمة كبيرة".

واختتم "معظم اللاعبين يتعرضوا للانتقادات عبر السوشيال ميديا وأطالب وائل جمعة بسحب هواتف اللاعبين قبل المباراة بيوم من أجل التركيز الشديد وتقديم نتيجة جيدة وعدم التأثر بردود الأفعال السيئة".