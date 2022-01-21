/673938/تسبب-فى-حادث-بالطريق-الأوسطى-٣-سنوات-سجن-مشدد-لسائق-تعاطى-الحشيش

عاقبت جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، المتهم إسماعيل. ق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامه ه بتعاطي الحشيش في 15 مايو، مما تسبب في وقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي.

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وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

تسبب فى حادث بالطريق الأوسطى.. ٣ سنوات سجن مشدد لسائق تعاطى الحشيش

كما شملت ملاحظات النيابة العامة بالقضية، ثبوت من الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية إيجابية تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر فأمرت بإحالته الي محكمة الجنايات لمعاقبته وفق مواد الاتهام.

هذا وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل بطلة العالم للسرعة روان الحسيني المعروفة «بفتاة كفر الشيخ» بدسوق فى كفر الشيخ، وكانت تلقت النيابة العامة في 17 من يناير الجاري بلاغًا من الشرطة يفيد بوفاة المجني عليها "روان الحسيني" بالمستشفى، إضافة إلى وجود إصابات بجسدها وحول عنقها، فانتقلت النيابة العامة لمناظرتها ومعاينة سطح العقار الذي عُثر عليها به، وتحفظت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه لفحصها.

القبض على قاتل روان الحسيني

وعقب تحريات النيابة العامة قال ذوي المجني عليها أنهم يوم وفاتها تلقوا نبأ من مجهولٍ عبر هاتفها بتواجدها مع شخصٍ بسطح أحد العقارات، ولما تبين تضليله لهم عاودوا الاتصال به فأعلمهم بمكانها الصحيح، فأسرعوا إليها وتبينوها هناك ملقاة على الأرض ملفوفٌ حول عنقها قطعة من القماش، فحاولوا إغاثتها ولكن لم تُفلح محاولات إسعافها، وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص مرتكب الواقعة، وأنه تعقب أثر المجني عليها عازمًا قتلها لسرقتها.

وتنفيذا لأمر النيابة العامة بضبط المتهم أُلقي القبض عليه، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بارتكابه الجريمة موضحًا أنه تعقب المجني عليها حتى دلفت مدخل عقار ذويها، فأوقفها واقتادها إلى السطح وسرق منها قرطًا ذهبيًا وهاتفًا محمولًا، وخلال محاولتها الفرار منه جذبها بقوة من غطاء رأسها فالتف حول عنقها حتى سقطت من شِدة الجذب ففر هاربًا، ثم بتلقيه اتصالات من ذوي المجني عليها عبر هاتفها المسروق، ادعى لهم تواجدها بمكان غير الذي سقطت فيه، ولما لاحقوه باتصالاتهم أرشدهم عن مكانها الصحيح، ووضع شريحة هاتف المجني عليها بهاتف زوجته، فسألت النيابة العامة الأخيرة وشهدت أن زوجها أخذ هاتفها منها عقب عودته المنزل يوم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة الواقعة.

هذا، وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية بمحل الحادث حاكى خلالها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة تفصيلًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.