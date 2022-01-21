حمادة صدقي: محمد النني لا يستحق المشاركة أساسياً مع منتخب مصر.. ويجب مشاركة رمضان صبحي

/673939/حمادة-صدقي-محمد-النني-لا-يستحق-المشاركة-أساسيا-مع-منتخب-مصر-ويجب-مشاركة-رمضان-صبحي

أكد حمادة صدقي، نجم الأهلي السابق أن محمد النني لا يستحق التواجد في التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "محمد النني لا يستطيع التغطية العكسية من الجبهة اليسرى عندما تكون الكرة مع لاعبي الخصم وأنصح كيروش بجلوسه على مقاعد البدلاء".

وتابع "حمدي فتحي يجيد هذا الدور ويلعب كثيرا مع النادي الأهلي وغير مفهوم تواجد النني لأنه غير مناسب لطريقة لعب منتخب مصر".

وواصل "لابد من مشاركة رمضان صبحي خلال المباراة القادمة نظراً لأنها ستكون أمام فريق قوي مثل كوت ديفوار، وعمر مرموش لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن ويجب جلوس النني ومرموش على مقاعد البدلاء ومشاكرة حمدي فتحي ورمضان صبحي".

واختتم "طريقة لعب كارلوس كيروش لا تخدم لاعبي خط الوسط بمنتخب مصر ولابد أن يكون لعبد الله السعيد أدوار آخرى حال قرر المدرب تواجده داخل أرض الملعب بشكل مستمر، وأن مباراة كوت ديفوار ستكون صعبة للغاية".

حمادة صدقي: تريزيجية لا يستحق التواجد مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أن تواجد محمود حسن تريزيجية في بطولة كأس أمم أفريقيا مجاملة للاعب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "تريزيجية عائد من إصابة وتواجده مع منتخب مصر أضر باللاعب لأن مستواه الحالي لا يؤهله للتواجد في التشكيلة الرئيسية لمنتخب مصر".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "كنت أرى أن أحمد رفعت لاعب فيوتشر يستحق التواجد مع منتخب مصر وكان له بصمة واضحة في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، وعدم استدعائه غير مفهوم".

وأكمل "بالنسبة لمباراة تونس ونيجيريا ستكون صعبة للغاية ومثلها مثل مباراة مصر وكوت ديفوار، فالجميع يريد الفوز ومواجهات الدور القادم ستكون صعبة للغاية على الجميع".

واختتم "كنت أعلم أن سيف الدين الجزيري سوف يضيع ركلة الجزاء أمام جامبيا لأنه لا يسدد بطريقة جيدة ولكنه يستطيع الحصول على ركلات الجزاء فقط وهو لاعب مميز وموهوب".