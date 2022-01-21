/673940/أحمد-أبو-مسلم-الغرور-سبب-خروج-الجزائر-من-أمم-أفريقيا-وكارلوس-كيروش-بلا-هوية-مع-منتخب-مصر

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق أن الثقة والغرور وراء خروج منتخب الجزائر من كأس أمم أفريقيا من مجموعة كوت ديفوار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "دائما ثقافة اللاعب الأفريقي والعربية صعبة للغاية، فلاعبي الجزائر يلعبوا وهم أبطال النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا وكان هناك تراخي بعض الشيئ من جان اللاعبين".

وواصل "لابد أن يحذر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر من هذا الأمر وأن تكون هذه رسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة أن التاريخ لن يخلب الفوز وإنما اللعب بجدية شديدة".

وأكمل "منتخب مصر بلا هوية مع كارلوس كيروش، ولابد أن تكون خطة المباراة القادمة مناسبة للحدث وحجم المنافس الصعب وهو كوت ديفوار".

واختتم "لابد من مشاركة أحمد سيد زيزو في المباراة القادمة منذ بدايتها وهناك علامات استفهام حول عدم مشاركة اللاعب بالرغم من تميزه خلال الدقائق التي يأتي بها من مقاعد البدلاء".

ياسر ريان: أشكر الجماهير المصرية على دعم المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن هناك خلاف على طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر وهي غير مفهومة في بعض الأحيان.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الخلاف الوحيد بين نجوم الكرة المصرية وكارلوس كيروش هي طريقة اللعب التي لا تتناسب مع لاعبي منتخب مصر خاصة في خط الوسط، فدور عبد الله السعيد غير مفهوم مع المنتخب ويجب على المدرب أن يلعب بطريقة 4/2/3/1 وهي الأنسب للجيل الحالي ومفهومة للجميع".

كأس أمم أفريقيا

وتابع "ليس هناك أي تنظيم في الشكل الهجومي لمنتخب مصر، أما خط الدفاع فالجميع يقدم مستويات ممتازة بجانب محمد الشناوي، ونفس الأمر للثنائي عمرو السولية ومحمد النني".

وواصل "خط الهجوم مختلف والشكل غير مفهوم، والكرات الثابتة بها مشكلة مع منتخب مصر فيتواجد عليها عبد الله السعيد ومحمد صلاح وليس هناك أي تكتيك في هذا الأمر".

واختتم "بشكر جماهير مصر الداعمة للمنتخب في البطولة والسفر خلال المباريات، وعن عدم تواجد أحمد سيد زيزو في المباراة هي وجهة نظر فنية، واللاعب قدم مباريات جيدة وأنصح عمر مرموش باللعب الجماعي والابتعاد عن الفردية ورمضان صبحي لاعب مميز".