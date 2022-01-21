/673941/كوبر-كارلوس-كيروش-مدرب-عنيد-ومباراة-كوت-ديفوار-لا-تحتمل-الأخطاء

أكد هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" "يجب تغيير طريقة لعب منتخب مصر خلال المباراة القادمة ولكن أعرف جيداً أن كيروش لن يقوم بهذا الأمر وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

وتابع "إذا كان لدي نصيحة أريد توجيهها لكارلوس كيروش فستكون أن يثبت للاعبين طريقة اللعب الخاصة بهم ويقوم بإقناعهم بها لأن الأخطاء في المباراة القادمة غير مقبولة".

وزاد "أمام منتخب مصر 5 أيام قبل لقاء كوت ديفوار ويجب أن يتحلى الجميع بالصبر وعدم التسرع خلال المباراة والفريق الأجهز فنيا ونفسيا سيكون له الكلمة العليا خلال المباراة".

وواصل "كارلوس كيروش لن يقوم بتغيير طريقة اللعب الخاصة به، وإذا كنت مكانه سأقوم باللعب بخطة 4/4/2 لأنها الأنسب للجيل الحالي".

أحمد أبو مسلم: الغرور سبب خروج الجزائر من أمم أفريقيا.. وكارلوس كيروش بلا هوية مع منتخب مصر

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق أن الثقة والغرور وراء خروج منتخب الجزائر من كأس أمم أفريقيا من مجموعة كوت ديفوار.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "دائما ثقافة اللاعب الأفريقي والعربية صعبة للغاية، فلاعبي الجزائر يلعبوا وهم أبطال النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا وكان هناك تراخي بعض الشيئ من جان اللاعبين".

وواصل "لابد أن يحذر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر من هذا الأمر وأن تكون هذه رسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة أن التاريخ لن يخلب الفوز وإنما اللعب بجدية شديدة".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "منتخب مصر بلا هوية مع كارلوس كيروش، ولابد أن تكون خطة المباراة القادمة مناسبة للحدث وحجم المنافس الصعب وهو كوت ديفوار".

واختتم "لابد من مشاركة أحمد سيد زيزو في المباراة القادمة منذ بدايتها وهناك علامات استفهام حول عدم مشاركة اللاعب بالرغم من تميزه خلال الدقائق التي يأتي بها من مقاعد البدلاء".

ياسر ريان: أشكر الجماهير المصرية على دعم المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن هناك خلاف على طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر وهي غير مفهومة في بعض الأحيان.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الخلاف الوحيد بين نجوم الكرة المصرية وكارلوس كيروش هي طريقة اللعب التي لا تتناسب مع لاعبي منتخب مصر خاصة في خط الوسط، فدور عبد الله السعيد غير مفهوم مع المنتخب ويجب على المدرب أن يلعب بطريقة 4/2/3/1 وهي الأنسب للجيل الحالي ومفهومة للجميع".