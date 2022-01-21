/673942/كوبر-الأزمات-سوف-تلاحق-منتخب-مصر-خلال-مواجهة-كوت-ديفوار

أكد هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن الأزمات ستكون متواجدة خلال مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "اللعيب" "خط وسط منتخب مصر به مشاكل عديدة وطريقة اللعب لا تخدم الأفراد المتواجدة على أرضية الميدان، ولابد من تنفيذ أفكار جديدة ووجود دعم هجومي".

وواصل "الخط الهجومي لمنتخب مصر أيضا يعاني من مشاكل، باستثناء محمد صلاح فهو لديه القدرة على تغيير مجرى المباريات في لحظة بسبب لمسة فنية رائعة، ولكن مرموش ومصطفى محمد لم يقدموا الدعم الكافي خلال المباريات الماضية".

وتابع "منتخب مصر سوف يواجه مشاكل عديدة خلال المباراة المقبلة بكل تأكيد لأن كيروش سوف يعتمد على نفس الأفراد الذي يثق فيهم وسوف يستغل منتخب كوت ديفوار الثغرات المتواجدة داخل صفوف منتخب مصر".

وأكمل "يجب الحذر من لاعبي كوت ديفوار خلال المباراة القادمة وإذا تم تعديل طريقة اللعب ستفوز مصر عليهم بكل تأكيد".

كوبر: كارلوس كيروش مدرب عنيد.. ومباراة كوت ديفوار لا تحتمل الأخطاء

أكد هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" "يجب تغيير طريقة لعب منتخب مصر خلال المباراة القادمة ولكن أعرف جيداً أن كيروش لن يقوم بهذا الأمر وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

وتابع "إذا كان لدي نصيحة أريد توجيهها لكارلوس كيروش فستكون أن يثبت للاعبين طريقة اللعب الخاصة بهم ويقوم بإقناعهم بها لأن الأخطاء في المباراة القادمة غير مقبولة".

كارلوس كيروش

وزاد "أمام منتخب مصر 5 أيام قبل لقاء كوت ديفوار ويجب أن يتحلى الجميع بالصبر وعدم التسرع خلال المباراة والفريق الأجهز فنيا ونفسيا سيكون له الكلمة العليا خلال المباراة".

وواصل "كارلوس كيروش لن يقوم بتغيير طريقة اللعب الخاصة به، وإذا كنت مكانه سأقوم باللعب بخطة 4/4/2 لأنها الأنسب للجيل الحالي".

أحمد أبو مسلم: الغرور سبب خروج الجزائر من أمم أفريقيا.. وكارلوس كيروش بلا هوية مع منتخب مصر

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق أن الثقة والغرور وراء خروج منتخب الجزائر من كأس أمم أفريقيا من مجموعة كوت ديفوار.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "دائما ثقافة اللاعب الأفريقي والعربية صعبة للغاية، فلاعبي الجزائر يلعبوا وهم أبطال النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا وكان هناك تراخي بعض الشيئ من جان اللاعبين".

وواصل "لابد أن يحذر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر من هذا الأمر وأن تكون هذه رسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة أن التاريخ لن يخلب الفوز وإنما اللعب بجدية شديدة".