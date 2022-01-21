الكشف على 2225 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بدمياط

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بدمياط، اليوم الخميس، قافلة طبية بقرية الزهراء بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية، لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.





واستمرت القافلة على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2225مواطنا.

ووفقاً للبيان الصادر عن مديرية الصحة، فقد تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير المديرية، إنه تم تحويل 68 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 حالات، إلى جانب إجراء 698 تحليلًا معمليًا وفحص 31 حالة بالأشعة و22 حالة بالسونار.