/673943/فاروق-جعفر-لابد-أن-يقف-التاريخ-احتراما-للمعلم-حسن-شحاتة-والحفاظ-على-القمة-صعب

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق أنه كان يتوقع خروج منتخب الجزائر من كأس أمم أفريقيا والخسارة أمام كوت ديفوار في المباراة الختامية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بوكس تو بوكس" "ما فعله حسن شحاتة مع منتخب مصر لن يستطيع أحد الوصول إليه من جديد لأنه حافظ على القمة للفراعنة لمدة 6 سنوات متتالية وقارع الكبار".

وواصل "الوصول إلى القمة سهل ولكن الحفاظ عليها صعب جدا وهذا ما حدث مع منتخب الجزائر الذي فاز باللقب الماضي وكان يتوقع الجميع بما فيهم اللاعبين أنهم سوف يفوزوا باللقب للمرة الثانية على التوالي وهذا الأمر غير مقبول في كرة القدم".

وأكمل "البطولة الحالية مليئة بالمفاجآت ولن تنتهي في الأدوار القادمة، وأرى أن منتخب نيجيريا هو الأفضل حاليا من بين جميع المنتخبات وهناك حفاظ على المستوى عكس الآخرين".

وتابع "مباراة مصر أمام كوت ديفوار أسهل من الصدام أمام الجزائر وارى أن لاعبي الفراعنة قادرين على تخطي هه العقبة الهامة".

كوبر: الأزمات سوف تلاحق منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار

أكد هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن الأزمات ستكون متواجدة خلال مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "اللعيب" "خط وسط منتخب مصر به مشاكل عديدة وطريقة اللعب لا تخدم الأفراد المتواجدة على أرضية الميدان، ولابد من تنفيذ أفكار جديدة ووجود دعم هجومي".

كأس أمم أفريقيا الكاميرون

وواصل "الخط الهجومي لمنتخب مصر أيضا يعاني من مشاكل، باستثناء محمد صلاح فهو لديه القدرة على تغيير مجرى المباريات في لحظة بسبب لمسة فنية رائعة، ولكن مرموش ومصطفى محمد لم يقدموا الدعم الكافي خلال المباريات الماضية".

وتابع "منتخب مصر سوف يواجه مشاكل عديدة خلال المباراة المقبلة بكل تأكيد لأن كيروش سوف يعتمد على نفس الأفراد الذي يثق فيهم وسوف يستغل منتخب كوت ديفوار الثغرات المتواجدة داخل صفوف منتخب مصر".

وأكمل "يجب الحذر من لاعبي كوت ديفوار خلال المباراة القادمة وإذا تم تعديل طريقة اللعب ستفوز مصر عليهم بكل تأكيد".