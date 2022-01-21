ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من ناحية أخرى، يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، مسجد الأنصارى بقرية طويلة نشرت بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ يرافقه المحافظ جمال نور الدين.

وقال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ فى تصريح اليوم الخميس، إن المسجد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لأبناء القرية، إذ تكلفت عملية الإنشاء 8 ملايين جنيه، موضحا أن المسجد يتكون من دورين "أرضى وعلوى" وعلى مساحة 1600 متر مربع، مشيرا إلى أن التليفزيون المصرى سينقل صلاة الجمعة من المسجد.