جدة - نرمين السيد - قال مراسل "أون تايم سبورتس"، حسن غنيمة: "بدر بانون أخبرنى أنه مرافق للمنتخب المغربى طوال مشاركته فى بطولة أمم إفريقيا، بعدما أخذ الإذن من إدارة النادى الأهلى، وخاصة أنه أصبح الآن خارج حسابات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، فى كأس العالم للأندية وخاصة بعدما أفادت التقارير الطبية بأنه يحتاج إلى الراحة لمدة الشهر قبل العودة إلى التدلايبات بشكل طبيعى". ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: الأرصاد: «هبة» السبب فى انخفاض درجات الحرارة بمصر (فيديو) هل تجوز النيابة عن الغير فى صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء تكشف الحكم صغرى القاهرة 7.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة عاجل - الصحة: تسجيل 1403 حالات جديدة بكورونا و 22 وفاة هل أعطى بايدن روسيا الضوء الأخضر لشن غزو محدود لأوكرانيا؟ تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر منصات صواريخ للحوثيين فى البيضاء بريطانيا: الهجوم على أوكرانيا سيؤدى إلى أزمة طويلة الشرطة الكندية تعثر على جثث مجمدة على الحدود مع أمريكا 2461 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى كأس أمم إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة ليفربول يتأهل لنهائى كأس الرابطة بفوز ثمين على آرسنال برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بخسارته أمام أتلتيك بلباو حسنى عبد ربه: محمد الننى عليه ضغط كبير.. وكيروش ظلم تريزيجيه بدر بانون يبعث رسالة للجماهير.. وهذا هو موعد عودته (فيديو) حسنى عبد ربه: سنفوز على كوت ديفوار فى هذه الحالة (فيديو) أصالة: اتعالجت عند أطباء نفسيين بعد طلاقى من طارق العريان محمود الليثى: اشتغلت قهوجى وأبويا ضربنى بالشومة أما عرف إنى بغنى (فيديو) سمر حمزة عن مسلسل «إلا أنا»: فكرة عظيمة غيرت نظر المجتمع هند عبد الحليم: تجسيد شخصية فريال أشرف حاجة مرعبة بطلات حكاية تقلها دهب فى تحد لـ «الأكل الحراق».. فبماذا علقن؟ (فيديو) أمير كرارة: محمد لطفى وش السعد عليا.. وبشرنى بنجاح كلبش 1 (فيديو) هلا السعيد عن تقديمها دور سمر حمزة: كنت مستمتعة.. وطول عمرى نفسى أعمل أكشن الداخلية تنفى الإفراج عن متهمين بقتل شخص بسبب نفوذهما إصابة 5 فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بأوسيم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: 1403 إصابات جديدة بكورونا.. وبدر بانون يعود فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.