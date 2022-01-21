ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى، وذلك بشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية (أفينا) حضرها نحو 50 من العاملين بالشركة.





فى إطار دور الوزارة فى نشر الوعى لحفظ التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على العامل المصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر، وذلك بحضور عبده شعبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح السيد السنجابى مدير المديرية، الدور المهم لمراكز التدريب المهنى فى تدريب وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل، فضلا عن دور السلامة والصحة المهنية فى الحد من مخاطر بيئة العمل للحفاظ على صحة وسلامة العامل المصرى.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الندوة انقسمت إلى 3 محاضرات الأولى تناولت: التعريف بالتدريب المهنى وأهدافه والفرق بين التوجيه والارشاد المهنى، ودور مركز التدريب المهنى فى توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وتناولت الثانية موضوعات: الاستقرار الوظيفى ودوره فى زيادة الإنتاج، أما الثالثة فكانت حول مناقشة الكتاب الخامس فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن الإجراءات القانونية للحد من مخاطر بيئة العمل.

وفى ختام الندوة قام مدير المديرية يرافقه رئيس مجلس الإدارة بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج المختلفة بالشركة للاطمئنان على أحوال العاملين بها.

وأهدى رئيس مجلس الإدارة، درع الشركة لمدير المديرية تقديرا للدور التوعوى وجهود المديرية فى إزالة كافة المخالفات بالشركات والمصانع والإجراءات المرنة فى تطبيق القانون بالقطاع الخاص.