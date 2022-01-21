توجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة بشأن مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون"، والالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة والمواطنين متلقى الخدمة.





وشدد وزير القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة توفير المطهرات، والاهتمام بالتطهير والتعقيم اليومى لجميع أدوار الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

ويتابع الوزير إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع إدوار وغرف الوزارة كل 24 ساعة، فضلا عن جميع المركبات التى تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة يوميا منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وأصدر الوزير تعليمات لجميع إدارات الوزارة بضرورة التباعد بين العاملين، ومنع الازدحام مع التوسع فى استخدام التحول الرقمى لتقديم خدمات القوى العاملة للمواطنين من أجل تقليل الحركة والانتقال.

كما أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أى مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم إرسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة؛ لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجبارى وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

كما تضمنت التعليمات التأكد من حصول العاملين ومتلقى الخدمة على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن العاملين بالوزارة ومديرياتها التابعة لها قاموا بتلقى اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح سعفان، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على سلامة وصحة العاملين وأسرهم والمواطنين منعا لانتشار ومواجهة وباء فيروس كورونا المتحور.