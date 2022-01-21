تعيين 547 شابا وصرف 611 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 547 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1724 شابا.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بعقد 14 دورة تدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، فضلا عن استخراج 893 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وكشف وليد الإمام مدير المديرية - فى تقريره الشهرى للوزير- عن أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 518 منشأة، فضلا عن القيام بـ 16 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 129 محضرا سلامة وصحة مهنية و17 حالة غلق إدارى و21 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 41 منحة مولود جديد بإجمالى 83 ألف جنيه، و10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه، و7 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 14 ألف جنيه، وتقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 31 ألفا و855 جنيها، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 906 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالى 453 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1063 منشأة دورى وحملات يعمل بها 5697 عاملا، وأسفر عن تحرير 93 محضرا، وعمل 9 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم حفظ 6 شكاوى منها، و 4 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و7 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.