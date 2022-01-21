عاجل- براتب 5 آلاف جنيه.. 55 فرصة عمل «بيان حكومى»

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعى وطبى بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج، اعتبارا من بعد غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل، وذلك بمديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.





وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين فى شركة مصر لتأمينات الحياة، فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل. وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إن الوظائف المطلوبة هى: 44 مسؤول تأمين، و11 مسؤول تأمين أول، فى مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط. وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين فى التقدم إحضار صورة من: (شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت) والتوجه لجميع مكاتب العمل فى مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل.

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