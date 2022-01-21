وظائف وتدريب مهنى.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- وحده التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين فى مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة، وتدريب 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولى، مضيفا أن الوزارة ستضع خطة مقترحة بالمهن المطلوبة بسوق العمل حاليا لتدريب الشباب عليها.

ويرمى البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال، مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهنى، والتدريب التحويلى فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من البطالة ، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات فى مجالاتها المختلفة.

كما يتضمن موضوعات السلامة والصحة المهنية فى برامج التدريب المهنى المختلفة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال.

وتفقد الوزير ورئيس الهيئة على هامش توقيع البروتوكول نموذج وحدة التدريب المتنقلة بديوان عام الوزارة، والتى أطلقتها الوزارة على مستوى محافظات مصر وتقوم بالتدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة، والكهرباء، وتصل للمتدربين فى قرى ونجوع مصر.

وأشاد رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بفكرة الوحدة التى تجوب قرى مصر لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مبديا استعداد الهيئة للتعاون مع الوزارة فى هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، بدأت وزارة القوى العاملة وحتى 31 يناير الجارى - للمرة الثانية - قبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن فى المجال الطبى برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصرى، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

وقال وزير القوى العاملة إن هذه ثانى طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل فى المجال الطبى بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها.

وعلى جانب آخر، سلم الوزير بتسليم 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفا و637 جنيها قيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، التى بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلى وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم يوميا، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وقدم الوزير خالص العزاء لأسر العمال المتوفين، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى، مؤكدا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال فى أى وقت وأى مكان.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 40 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهنى بمدينة أشمون على مهنتى "التفصيل والخياطة، والأجهزة المنزلية" ، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما فى المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصرى.

وسلم على حامد الزقم مدير المديرية شهادات إتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والمصانع والشركات وهم عن مصنع الحناوى للملابس الجاهزة، ومصنع رودى تكس للملابس الجاهزة، ومصنع كايرو فاشون للملابس الجاهزة بمدينة أشمون.

وأثنى ممثلو المصانع والشركات على الجهود التى تبذلها الوزارة لتأهيل الشباب للمنافسة فى سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة، وقاموا بعرض فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، مبدين استعدادهم لاستيعاب كل الأعداد الراغبة فى العمل وتوفير كل المزايا والتسهيلات.

وتابع سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا على مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والتفصيل والخياطة، والسباكة، والمساحة، فضلا عن تسليم 15 شنطة عدة مجانية لـ 15 متدربا بمهنة التبريد والتكييف بينهم فتاة لأول مرة ومتدرب من ذوى الهمم والعزيمة

وفى ذات السياق أعلن الوزير: أنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية حوض 10 بمنطقة المنتزة إلى قرية المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية،جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأوضح سعفان أنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة، والكهرباء والسباكة، لتأهيل المتدربين والمتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وشاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى ورشة العمل التى نظمتها جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد حفني ، للتعريف وشرح مواد مشروع قانون العمل الجديد الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلى العمال وخبراء قانونين.

حضر الورشة ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة، النائب أيهاب أبو كليلة، والدكتور محمود صلاح عضوى مجلس الشيوخ، ونجوى يوسف مدير ادارة الرعاية، وصفاء فوزى مدير المكتب الفنى بالمديرية.

وتم خلال ورشة العمل التعريف ببنود مشروع القانون والوقوف على البنود المستحدثة فيها والتى تؤدى إلى إحداث التوازن بين طرفى العمل والإنتاج، وطرح الرؤى فى بعض البنود التى يقترح تعديلها وطرح البدائل المقترحة لها لتقديمها إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها قبل تقديمها إلى مجلس النواب.

ووجه المشاركين فى ورشة العمل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الجهد المبذول لكى يخرج القانون بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضارى للجمهورية الجديدة للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 7354 شابا منهم 50 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، والسويس، وجنوب سيناء، وقنا، والمنوفيه، وأسوان ، والدقهلية، بلغت 6 مليون و705 ألفا و500 جنيه، والتفتيش على 3066 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 4870 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4870 عاملا.

كما شمل حصاد الأسبوع نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الدوحة بدولة قطر، فى تسوية مشكلة عامل مصرى، وبلغت إجمالى مستحقاته نحو 64 ألفا و91 ريالا قطريا، أى ما يوازى 275 ألفا و593 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصرى" ك. ع. س" والذى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وقدم استقالته من العمل فى 27 أكتوبر 2021 لرغبته فى العودة إلى مصر، ويطلب مساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى خالد فتحى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالاتصال بمدير الشركة الذى أبدى التعاون وديا، وأفاد بأنه سيتم تحويل المستحقات المالية للمواطن إلى حسابه بالبنك خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 65 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 57 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 119 ألفا و965 دولارا،أى ما يعادل مليون و877 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وأخيرا نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، فى إقناع إدارة مستشفى السيف، أكبر الصروح الطبية بالكويت، لإعادة الثقة للتعاقد مع الممرضات المصريات، وذلك فى إطار الحفاظ على العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة حقوقهم ومستحقاتهم وحل مشاكلهم.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أشار فيه إلى أن إدارة المستشفى كانت قد اتخذت قرارا سابقا بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة.

وأشار الملحق العمالى إلى أنه قام العديد من الزيارات والتقى إدارة المستشفى وتم إقناعهم بالعدول عن ذلك القرار، وأسفر ذلك عن الموافقة على استقدام 10 ممرضات كتجربة إذا نجحت سيتم استقدام أطقم طبية كاملة، علما بأن المستشفى بها العديد من الأطباء والإداريين المصريين.